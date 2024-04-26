Чиновник Красноярского края Дизендорф объяснил свои слова о мобилизации

В одном из регионов анонсировали новый призыв

Во время выступления перед студентами глава Тасеевского района Красноярского края Константин Дизендорф заявил о подготовке ко второй волне мобилизации в России. Это произошло, когда он давал напутствие выпускнику техникума, готовящемуся к отправке в зону СВО.

Чиновник признался, что сперва отговаривал парня от контрактной службы, но тот был непреклонен. По его словам, стране сейчас приходится непросто, поскольку она стоит на пороге между победой и проигрышем.

"Скорее всего, будет еще призыв. Ну не на службу, а мобилизация, скорее всего. Не буду долго читать морали, вы знаете, телевизор все смотрите... Этими силами мы, скорее всего, не обойдемся", – сказал он.

После этого Дизендорф столкнулся с резкой реакцией общественности. Люди заявили, что такие высказывания должны приводить к отставке, а кто-то, напротив, выразил мнение, что глава сказал "правду".

Вскоре Дизендорф прокомментировал свои слова на встрече со студнетами. Он заявил, что его не так поняли, а заявление про "вторую волну мобилизации" стало "информационным инструментом в руках врага".

"Хочу сказать, что вопросы мобилизации находятся в ведении Президента РФ, и никаких новых установок на этот счет от военкоматов у нас нет. Полностью придерживаюсь официальной позиции нашего военного ведомства",

– написал он на своей странице.