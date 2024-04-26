Чиновник Красноярского края Дизендорф объяснил свои слова о мобилизации

Заявление о "второй волне мобилизации" в России спровоцировало скандал
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com
В одном из регионов анонсировали новый призыв

Во время выступления перед студентами глава Тасеевского района Красноярского края Константин Дизендорф заявил о подготовке ко второй волне мобилизации в России. Это произошло, когда он давал напутствие выпускнику техникума, готовящемуся к отправке в зону СВО.

Чиновник признался, что сперва отговаривал парня от контрактной службы, но тот был непреклонен. По его словам, стране сейчас приходится непросто, поскольку она стоит на пороге между победой и проигрышем. 

"Скорее всего, будет еще призыв. Ну не на службу, а мобилизация, скорее всего. Не буду долго читать морали, вы знаете, телевизор все смотрите... Этими силами мы, скорее всего, не обойдемся", – сказал он.

После этого Дизендорф столкнулся с резкой реакцией общественности. Люди заявили, что такие высказывания должны приводить к отставке, а кто-то, напротив, выразил мнение, что глава сказал "правду".

Вскоре Дизендорф прокомментировал свои слова на встрече со студнетами. Он заявил, что его не так поняли, а заявление про "вторую волну мобилизации" стало "информационным инструментом в руках врага".

"Хочу сказать, что вопросы мобилизации находятся в ведении Президента РФ, и никаких новых установок на этот счет от военкоматов у нас нет. Полностью придерживаюсь официальной позиции нашего военного ведомства",

– написал он на своей странице.

Источник: Telegram

Раскрыт страшный диагноз Пугачевой после Чернобыля

Поездка дорого обошлась певице

Адвокат разнес итоги суда над Ивлеевой за дискредитацию ВС РФ

Защита намерена обжаловать вердикт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей