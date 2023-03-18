В эту дату лучше не ужинать в гостях

19 марта православная церковь отдает дань памяти известному великомученику Константину. Святой был лишен головы за отказ отречься от веры в Иисуса Христа.





Что нельзя делать 19 марта



Приметы на 19 марта

Наши предки верили, что в эту дату с особым вниманием нужно относиться к приему пищи. Считается, что обедать в чужом доме или принимать в качестве подарка продукты питания опасно. Это может привести к серьезному заболеванию.Также нельзя делиться с близкими людьми подробностями своих сновидений. В противном случае человек может привлечь к себе интерес нечистой силы.А еще запрещается курить. Наши предки верили, что на Константина вместе с дымом из человека может выйти рассудок.Если за окном громко раскричались вороны, скоро погода резко испортится.Услышать в лесу стук дятла – дурной знак.Если в эту дату ударят морозы, еще 40 дней по утрам будет прохладно.