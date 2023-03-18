Приметы на 19 марта: что нельзя делать на Константиновы круги

Приметы на 19 марта: что нельзя делать на Константиновы круги
Фото: www.unsplash.com
В эту дату лучше не ужинать в гостях

19 марта православная церковь отдает дань памяти известному великомученику Константину. Святой был лишен головы за отказ отречься от веры в Иисуса Христа.

Что нельзя делать 19 марта


Наши предки верили, что в эту дату с особым вниманием нужно относиться к приему пищи. Считается, что обедать в чужом доме или принимать в качестве подарка продукты питания опасно. Это может привести к серьезному заболеванию.

Также нельзя делиться с близкими людьми подробностями своих сновидений. В противном случае человек может привлечь к себе интерес нечистой силы.

А еще запрещается курить. Наши предки верили, что на Константина вместе с дымом из человека может выйти рассудок.


Приметы на 19 марта


Если за окном громко раскричались вороны, скоро погода резко испортится.

Услышать в лесу стук дятла – дурной знак.

Если в эту дату ударят морозы, еще 40 дней по утрам будет прохладно.
новости партнеров

Беспилотники США снова сунулись в Черноморье

Американцы не боятся бороздить просторы над акваторией

Объявлено о российской спецоперации в Казахстане

В республике выступили с официальным заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей