Приметы на 20 марта: что нельзя делать в день Василия Капельника

Приметы на 20 марта: что нельзя делать в день Василия Капельника
Фото: unsplash.com
Празник отмечали незадолго до наступления весеннего равноденствия

В понедельник 20 марта принято вспоминать епископа Василия. В народе этот день связвали с приходом весенней капели, поэтому его прозвали Василий Капельник. Считали, что период в погодном плане крайне непростой – в любой момент могли ударить морозы.

Что можно делать 20 марта

  • Верили, что в этот день положено загадывать желание. О нем никому нельзя рассказывать до исполнения.
  • Влюбленные традиционно признавались друг другу в чувствах.
  • Обязательно делали уборку во всем доме.

Что нельзя делать 20 марта

  • Считалось, что день не стоит проводить в традиционных делах – заботах о доме, на работе. Нужно было совершать поступки, которые помогут привлечь счастье и достаток.
  • Грусть была 20 марта под запретом. Иначе грустить придется последующие 30 дней.
  • Ссоры и выяснения отношения считались недопустимыми. 
  • Нельзя в этот день заниматься пересадкой цветов.

Приметы на 20 марта

  • Если закатное солнце окрасилось в ярко-желтый цвет, то будет ветренно. 
  • Вечером резко холодает – скоро снова придут морозы.
  • Горизонт окрасился в синеватый цвет – потеплеет.
  • Если день оказался дождливым и пасмурным, тепла не жди.
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