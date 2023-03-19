Приметы на 20 марта: что нельзя делать в день Василия Капельника
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Празник отмечали незадолго до наступления весеннего равноденствия
В понедельник 20 марта принято вспоминать епископа Василия. В народе этот день связвали с приходом весенней капели, поэтому его прозвали Василий Капельник. Считали, что период в погодном плане крайне непростой – в любой момент могли ударить морозы.
Что можно делать 20 марта
Верили, что в этот день положено загадывать желание. О нем никому нельзя рассказывать до исполнения.
Влюбленные традиционно признавались друг другу в чувствах.
Обязательно делали уборку во всем доме.
Что нельзя делать 20 марта
Считалось, что день не стоит проводить в традиционных делах – заботах о доме, на работе. Нужно было совершать поступки, которые помогут привлечь счастье и достаток.
Грусть была 20 марта под запретом. Иначе грустить придется последующие 30 дней.
Ссоры и выяснения отношения считались недопустимыми.
Нельзя в этот день заниматься пересадкой цветов.
Приметы на 20 марта
Если закатное солнце окрасилось в ярко-желтый цвет, то будет ветренно.
Вечером резко холодает – скоро снова придут морозы.
Горизонт окрасился в синеватый цвет – потеплеет.
Если день оказался дождливым и пасмурным, тепла не жди.