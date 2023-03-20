Приметы на 21 марта: что нельзя делать в день Весеннего равноденствия

Приметы на 21 марта: что нельзя делать в день Весеннего равноденствия
Фото: www.unsplash.com
Должники вряд ли вернут вам деньги

День Весеннего равноденствия был настоящим праздником для наших предков. На Руси считали, что именно с этой даты весенний период по-настоящему вступает в свои права. Вскоре морозная погода должна прекратиться, а на смену ей придут теплые деньки.

Что нельзя делать 21 марта


В эту дату точно не стоит давать деньги в долг. Согласно приметам, должник не станет возвращать деньги и даже может прекратить с вами общаться.

Нельзя устраивать семейные разборки. Даже небольшая ссора может обернуться затяжным конфликтом с катастрофическими последствиями.

Также не стоит проводить день в одиночестве. Особенно это касается незамужних девушек. Считается, что в таком случае весь год пройдет в тоске и грусти.

Приметы на 21 марта


Если жаворонки уже прилетели, значит весенний период будет жарким.

Появившийся с утра туман предвещает резкое похолодание.

На полях осталось много снега – урожай в летний период будет богатым.

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