Приметы на 22 марта: что нельзя делать в день Сорок
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Считалось, что нужно обязательно покататься на качелях
Православные в среду 22 марта почитают память сорока мучеников. Праздник прозвали в их честь – в народе его принято называть Сорок мучеников, Сороки или Сорок сороков. Обычно в этот день люди встречают весну.
Что можно делать 22 марта
Разрешалось выйти на полянку и начать кликать весну.
Было принято приходить на могилы к усопшим, устраивать трапезу в честь покойных родственников.
Женщины, чьи мужья и сыновья уходили воевать, молились, чтобы те вернулись назад живыми и невредимыми.
Верили, что катание на качелях в этот день принесет удачу.
Что нельзя делать 22 марта
Запрещалось в этот праздник наносить вред птицам или как-то их обижать. Иначе в дом человека проникнет зло.
Генеральная уборка 22 марта была под запретом – все старались перенести на другой день.
Тяжелый физический труд, а также рукоделие были недопустимы.
Не разрешалось в этот день употреблять в пищу мясо, рыбу и другие продукты животного происхождения. Верили, что в таком случае семья в будущем столкнется с голодом.
Приметы на 22 марта
Если день оказался теплым, то и следующие 40 тоже будут такими.
Появление скворцов и жаворонков сулит тепло, чаек и зябликов – холод.
Теплый ветер сулит приход дождливого лета.
Такая же погода, как 22 марта, будет и в день сенокоса.