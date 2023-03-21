Приметы на 22 марта: что нельзя делать в день Сорок

Приметы на 22 марта: что нельзя делать в день Сорок
Фото: unsplash.com
Считалось, что нужно обязательно покататься на качелях

Православные в среду 22 марта почитают память сорока мучеников. Праздник прозвали в их честь – в народе его принято называть Сорок мучеников, Сороки или Сорок сороков. Обычно в этот день люди встречают весну.

Что можно делать 22 марта

  • Разрешалось выйти на полянку и начать кликать весну. 
  • Было принято приходить на могилы к усопшим, устраивать трапезу в честь покойных родственников.
  • Женщины, чьи мужья и сыновья уходили воевать, молились, чтобы те вернулись назад живыми и невредимыми. 
  • Верили, что катание на качелях в этот день принесет удачу.

Что нельзя делать 22 марта

  • Запрещалось в этот праздник наносить вред птицам или как-то их обижать. Иначе в дом человека проникнет зло.
  • Генеральная уборка 22 марта была под запретом – все старались перенести на другой день.
  • Тяжелый физический труд, а также рукоделие были недопустимы.
  • Не разрешалось в этот день употреблять в пищу мясо, рыбу и другие продукты животного происхождения. Верили, что в таком случае семья в будущем столкнется с голодом.

Приметы на 22 марта

  • Если день оказался теплым, то и следующие 40 тоже будут такими.
  • Появление скворцов и жаворонков сулит тепло, чаек и зябликов – холод.
  • Теплый ветер сулит приход дождливого лета.
  • Такая же погода, как 22 марта, будет и в день сенокоса.
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