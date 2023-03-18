Будущее Зеленского предсказали по китайскому гороскопу

Будущее Зеленского предсказали по китайскому гороскопу
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Судьба лидера будет непростой

Президент Украины Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года. По Восточному гороскопу он – огненная Змея, а по традиционному – Водолей. Такое сочетание может говорить о том, что его ждет непростая судьба. 

Согласно его карте судьбы, главное предназначение Зеленского – нести людям радость. В этом деле ему сулит большой успех, он будет способен достигать высот, не прилагая серьезных усилий. Однако другая ситуация складывается в политическом плане, особенно учитывая, что благословение звезд закончилось в год, когда он вступил на пост президента.

В его характере стало больше склонности к импульсивным поступкам, появилось излишнее беспокойство и тревожность, которые мешают принимать верные решения. Всем руководят эмоции, вынуждая политика, порой, на отчаянные шаги.

Согласно предсказанию о будущем Владимира Зеленского, ему грозит крах. К этому главу Украины приведут внутренние противоречия, которые буквально раздирают его изнутри. Стремление к большей власти для него – пусть крайне рискованный. А в сочетании с изменениями в характере грозит печальным исходом. Сейчас президент, если анализировать его натальную карту, движется в водную сторону, что для огненного знака – большая беда.

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