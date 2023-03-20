Киев потребовал у Европы невозможного после разгрома в Бахмуте

Киев потребовал у Европы невозможного после разгрома в Бахмуте
Дмитрий Кулеба. Фото: Danil Shamkin/www.globallookpress.com
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Украине нужно все и сразу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз должен расширить военную помощь для Киева, чтобы ВСУ были обеспечены всем необходимым вооружением для наступления.

Кулеба, выступая на заседании совета глав МИД европейских государств ЕС, призвал Запад увеличить военную поддержку, уточнив, что украинская армия остро нуждается в артиллерийских боеприпасах. Запад должен не только нарастить военную помощь, но и поставить ее в оперативном порядке.

Киев рассчитывает на помощь союзников, уточнил глава украинского МИД. Министр также попросил Европу "оперативно предоставить" средства ПВО, танковые боеприпасы, ПТУРы и другое оборудование.

"Важный элемент – по-прежнему обучение. Призываю сделать упор на соответствующую программу с участием в тренировках минимум десяти батальонов ВСУ", – высказался Кулеба.

Днем ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в интервью для "Би-Би-Си", что положение ВСУ в Бахмуте достаточно тяжелое, однако украинские войска должны "воевать там столько, сколько можно".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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