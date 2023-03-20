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Экс-заместитель командующего Южного военного округа генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что против режима Владимира Зеленского необходимо применять массированные ракетные атаки – речь идет об ударах по критической инфраструктуре противника, его энергосистеме и нефтяных хранилищах, а также местах хранения боеприпасов.

Для этого, считает Гурулев, нужно применять боевую авиацию. В таком случае результат будет, со слов эксперта, совершенно "иным". В атаках по всей территории Украины нет необходимости – эксперт уверен, что необходимо последовательно совершать атаку на район за районом.

По словам спикера, когда российский военпром полностью будет обеспечивать вооруженные силы всем необходимым, у России появится сильнейшая армия в мире.

"Тогда мы будем говорить о создании группировки, способной победить всех", – заявил Гурулев.

В зоне специальной военной операции ВС России, по некоторым данным, пытаются развить тактический успех в Авдеевке, которая плотно занята противником. Киев боится повторения ситуации с Бахмутом, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".