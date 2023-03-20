Запад впервые озвучил дату наступления перелома на Украине

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
2023-й год станет переломным для украинского конфликта – к концу декабря все будет решено, уверен президент Чехии Петр Павел.
Пока что, считает чешский лидер, события в зоне боевых действий разворачиваются "крайне статичным способом". В этом году же параллельно мир будет пытаться разрешить ситуацию с помощью переговорного процесса, однако, с высокой долей вероятности, Украина устроит попытку "крупного наступления".
Однако проблема для Киева в таком случае заключается в материально-технической базе, которая стремительно истощается. Основная задача – мобилизационный потенциал, который в настоящее время восстановить не представляется возможным. Неизвестно, выделит ли Запад новые средства для наступления ВСУ.
"Потребуется длительная подготовка. А отсутствие успеха потребует уже еще большего времени. Я убежден, что больших возможностей в наступлении не будет. Вероятнее всего, будет лишь одно наступление в этом году", – заявил Павел.
В день визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию Соединенные Штаты приняли новый пакет о помощи ВСУ на 350 миллионов долларов. Кроме боеприпасов, туда вошли тепловизоры, РЭБ, оборудование для разминирования, оптика и, что важно, речные патрульные катера – то есть Киев точно готовится к наступлению на южном участке фронта с форсированием Днепра.
Киев вынашивает коварные планы
Наглость международных организаций не знает предела