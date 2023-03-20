Запад впервые озвучил дату наступления перелома на Украине

Запад впервые озвучил дату наступления перелома на Украине
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Киев сбрасывают со счетов

2023-й год станет переломным для украинского конфликта – к концу декабря все будет решено, уверен президент Чехии Петр Павел. 

Пока что, считает чешский лидер, события в зоне боевых действий разворачиваются "крайне статичным способом". В этом году же параллельно мир будет пытаться разрешить ситуацию с помощью переговорного процесса, однако, с высокой долей вероятности, Украина устроит попытку "крупного наступления".

Однако проблема для Киева в таком случае заключается в материально-технической базе, которая стремительно истощается. Основная задача – мобилизационный потенциал, который в настоящее время восстановить не представляется возможным. Неизвестно, выделит ли Запад новые средства для наступления ВСУ.

"Потребуется длительная подготовка. А отсутствие успеха потребует уже еще большего времени. Я убежден, что больших возможностей в наступлении не будет. Вероятнее всего, будет лишь одно наступление в этом году", – заявил Павел.

В день визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию Соединенные Штаты приняли новый пакет о помощи ВСУ на 350 миллионов долларов. Кроме боеприпасов, туда вошли тепловизоры, РЭБ, оборудование для разминирования, оптика и, что важно, речные патрульные катера – то есть Киев точно готовится к наступлению на южном участке фронта с форсированием Днепра.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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