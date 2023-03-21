Раскрыт глубокий страх Зеленского перед Си

Украинский лидер не может сказать ничего против китайского коллеги

Владимир Зеленский спокойно делает выпады в адрес лидеров Венгрии и Германии, но не способен критиковать Си Цзиньпина. Шанс у него был – визит китайского председателя в Москву вряд ли был по душе Киеву, однако украинский президент предпочел хранить молчание. Как пишет Politico, вероятно, в отношениях с Китаем Украина придерживается крайне осторожной тактики, поскольку глава страны испытывает глубокий страх перед китайским государством.

У Зеленского есть веские причины для отказа от критики в адрес Си. Он заинтересован в КНР как в крупном инвесторе, торговом партнере и потенциальном посреднике для решения конфликта. Дополнительно президент озабочен слухами о возможных поставках китайского вооружения России, которые распространяют США. Также украинский лидер надеется, что Китай сыграет одну из ключевых ролей в восстановлении Украины после боевых действий.

Журналисты напомнили, что до февраля 2022 года Киев и Пекин были важными торговыми партнерами. Китайцы вкладывали средства в украинскую инфраструктуру, такую ​​как порты и телекоммуникации. В прошлом году Украина даже не стала голосовать в ООН по делу о преследовании уйгурского мусульманского меньшинства в КНР. И когда Запад негативно отреагировал на план Пекина по урегулированию конфликта, Зеленский похвалил его за проявленную инициативу.

По данным американских СМИ, после визита в Москву Си Цзиньпин намерен позвонить Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить украинский кризис, передает "Свободная пресса". Официального подтверждения этой информации не было.