В Starlink резко заблокировали десяток терминалов ВСУ

Украинцев отключили от связи

Компания Starlink начала блокировать действие используемых Украиной терминалов связи.Об этом сообщили источники в украинской разведке.

Издание The Economist сообщает, что в октябре украинские силы совершили атаку на Черноморский флот, используя терминалы спутниковой связи. Глава компании Илон Маск узнал об этом и принял решение вмешаться в то, как ВСУ получают данные, поскольку стал опасаться эскалации.

"Starlink теперь использует геозону, чтобы заблокировать использование своих терминалов не только над оккупированной Россией территорией внутри Украины, но и, по словам источника в украинской военной разведке, над водой, когда приемник движется со скоростью более 100 км в час", – указывается в статье.

Как только терминал помещают на лодку – он выключается. На этом фоне украицы столкнулись с трудностями, пытаясь найти замену американским системам связи.

Сколько именно терминалов Starlink перестали работать украинские источники не раскрывают, однако речь может идти о десятках аппаратов.