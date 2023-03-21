Раскрыта смертоносная тактика ВСУ при ударах дронов по Крыму

В России уже придумали ответ действиям Киева

Вооруженные силы Украины снова атаковали с помощью БПЛА Крым в ночь на 21 марта, установив взрывчатку в дроны. Ранения получил 33-летний мужчина, закрывший телом дочь. Обломки упали на дома, колледж и магазины. Военный эксперт Юрий Кнутов указал, что речь идет, судя по фотографиям, о коммерческом БПЛА, который летает на бензине.

Дальность такого дрона вполне позволяет долететь до Крыма из Украины. Хотя, как правило, дроны заходят за берег Черного моря, откуда разворачиваются, чтобы атаковать полуостров. Беда в том, что в ночное время суток сбить подобный аппарат почти не представляется возможным. К тому же, броня защищает от пуль при попадании в винт.

Эффективно бороться против таких сюрпризов, считает Кнутов, можно за счет компактных РЭБ – размером с крупный пассажирский багаж. Наладить производство нужно так, чтобы подобный аппарат был у каждой роты. И такое средство в разы эффективнее антидронового ружья.

Украина совершает подобные налеты с помощью самодельных беспилотников, начиненных в носовой части пластидом. Цель атаки вполне понятна – терроризирование гражданского населения противника и сеяние паники. И заодно – попытка срыва курортного сезона.

"Наша ПВО, конечно, контролирует беспилотники ВСУ и работает по ним, но иногда, к сожалению, случается, что сбитый дрон падает и успевает все таки причинить определенные разрушения", – подытожил Кнутов.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Украина уже успела оценить действия российской ПВО против атак "камикадзе".