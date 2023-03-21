Пентагон публично унизил Зеленского

Пентагон публично унизил Зеленского
US Joint Staff/www.globallookpress.com
Просьбы Киева были проигнорированы

Министерство обороны Соединенных Штатов намерено ускорить процесс передачи танков для ВСУ – Пентагон намерен отправить старые модели, которые прошли ремонт, уточняет Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на собственные источники в Вашингтоне.

В начале 2023 года Вашингтон объявил о новой военной помощи, куда вошли три десятка "Абрамсов" суммарной стоимостью в 400 млн долларов. Тогда же американская сторона заявила, что ей якобы потребуется больше года для отправки танков.

В итоге, пишет АP, в аппарате решили отправить для ВСУ устаревшие версии "Абрамсов". Однако о сроках обучения украинских военнослужащих по управлению этими танками не говорится ничего.

Вместе с тем официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона по-прежнему отказывается от поставок боевой авиации для украинских войск. Чиновник пояснил, что Вашингтон не видит в этом необходимости. Вместо этого, уточнил Кирби, Штаты будут передавать ПВО, боеприпасы и бронетехнику – хотя Киев публично умолял американцев о передаче истребителей F-16.

Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
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