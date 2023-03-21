Кольцо сжимается: Россия выдавливает остатки ВСУ к центру Бахмута

Противник контролирует еще треть города

Штурмовые отряды "Вагнера" контролируют, по подсчетам Запада, порядка 62 процентов территории Бахмута. 34 процента остаются под контролем украинских войск, остальное является серой зоной, пишут в телеграм-каналах.

Пока что ВСУ держат центр города, хотя "Вагнер" взял под контроль больше половины завода АЗОМ (Артемовского завода по обработке цветных металлов – прим. ред.). Однако вагнеровцы заняли практически все городские окраины.

В лесополосе, к северу от города, продолжаются попытки прорвать оборону украинской армии.

Ранее мы писали, ссылаясь на ISW, что украинскую группировку активно поливают артиллерией. Российские войска постепенно берут город в кольцо. Бахмут штурмуют в трех направлениях, зажимая в клещи противника, который отходит к центру.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, наступление на позиции ВСУ в направлении Артемовска-Угледара должно оттянуть основные силы противника, которые Киев скапливает для весеннего наступления. Как пояснил эксперт "Пятому каналу", РФ пытается занять выгодные рубежи.