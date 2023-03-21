Кольцо сжимается: Россия выдавливает остатки ВСУ к центру Бахмута

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Штурмовые отряды "Вагнера" контролируют, по подсчетам Запада, порядка 62 процентов территории Бахмута. 34 процента остаются под контролем украинских войск, остальное является серой зоной, пишут в телеграм-каналах.
Пока что ВСУ держат центр города, хотя "Вагнер" взял под контроль больше половины завода АЗОМ (Артемовского завода по обработке цветных металлов – прим. ред.). Однако вагнеровцы заняли практически все городские окраины.
В лесополосе, к северу от города, продолжаются попытки прорвать оборону украинской армии.
Ранее мы писали, ссылаясь на ISW, что украинскую группировку активно поливают артиллерией. Российские войска постепенно берут город в кольцо. Бахмут штурмуют в трех направлениях, зажимая в клещи противника, который отходит к центру.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, наступление на позиции ВСУ в направлении Артемовска-Угледара должно оттянуть основные силы противника, которые Киев скапливает для весеннего наступления. Как пояснил эксперт "Пятому каналу", РФ пытается занять выгодные рубежи.
Российские войска хотят идти до конца
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