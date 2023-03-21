Кольцо сжимается: Россия выдавливает остатки ВСУ к центру Бахмута

Кольцо сжимается: Россия выдавливает остатки ВСУ к центру Бахмута
The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
Противник контролирует еще треть города

Штурмовые отряды "Вагнера" контролируют, по подсчетам Запада, порядка 62 процентов территории Бахмута. 34 процента остаются под контролем украинских войск, остальное является серой зоной, пишут в телеграм-каналах.

Пока что ВСУ держат центр города, хотя "Вагнер" взял под контроль больше половины завода АЗОМ (Артемовского завода по обработке цветных металлов – прим. ред.). Однако вагнеровцы заняли практически все городские окраины.

В лесополосе, к северу от города, продолжаются попытки прорвать оборону украинской армии.

Ранее мы писали, ссылаясь на ISW, что украинскую группировку активно поливают артиллерией. Российские войска постепенно берут город в кольцо. Бахмут штурмуют в трех направлениях, зажимая в клещи противника, который отходит к центру.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, наступление на позиции ВСУ в направлении Артемовска-Угледара должно оттянуть основные силы противника, которые Киев скапливает для весеннего наступления. Как пояснил эксперт "Пятому каналу", РФ пытается занять выгодные рубежи.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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