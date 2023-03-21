Кремль выступил с формулой мира на Украине

Кремль выступил с формулой мира на Украине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва приняла план Пекина

Основой урегулирования украинского кризиса может стать план, предложенный Пекином. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 марта, президент России Владимир Путин.

По итогам переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином, которые состоялись в Москве, глава РФ указал, что одной из тем обсуждения с Си Цзиньпином стала ситуация, разворачивающаяся на Украине. В частности, Путин указал, что предложенный КНР план во многом соответствует подходам, из которых исходит Кремль.

Однако, указал президент, в настоящее время подобная инициатива не встречает отклика у Запада и у украинского руководства.

Си Цзиньпин же указал, что Китай является сторонником мира на Украине. 

План, обнародованный официальным Пекином в 2023 году, предлагает взять за основу на пути к достижению мира на Украине уважение суверенитета всех стран, принцип политической независимости, прекращение военных действий и возобновление переговорного процесса, а также прекращение санкционной политики.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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