Кремль выступил с формулой мира на Украине

Москва приняла план Пекина

Основой урегулирования украинского кризиса может стать план, предложенный Пекином. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 марта, президент России Владимир Путин.

По итогам переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином, которые состоялись в Москве, глава РФ указал, что одной из тем обсуждения с Си Цзиньпином стала ситуация, разворачивающаяся на Украине. В частности, Путин указал, что предложенный КНР план во многом соответствует подходам, из которых исходит Кремль.

Однако, указал президент, в настоящее время подобная инициатива не встречает отклика у Запада и у украинского руководства.

Си Цзиньпин же указал, что Китай является сторонником мира на Украине.

План, обнародованный официальным Пекином в 2023 году, предлагает взять за основу на пути к достижению мира на Украине уважение суверенитета всех стран, принцип политической независимости, прекращение военных действий и возобновление переговорного процесса, а также прекращение санкционной политики.