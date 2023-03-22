Наши бойцы оперативно отреагировали на бесчинства ВСУ

В информационном пространстве появились эпичные кадры. В социальных сетях опубликовано видео удара русскими ракетами по аэродрому Школьный, расположенному в Одессе. Такие данные распространяют авторы канала "Военкоры Русской весны".



Сообщается, что именно с этой площадки накануне незалежные вояки отправили на крымский Джанкой дроны, набитые взрывчатыми веществами и шрапнелью, передает интернет-издания "Подмосковье сегодня".



"Момент удара по аэродрому Школьный в Одессе", – приводит описание к видеоролику информационный ресурс "Свободная пресса".



Также военные корреспонденты сообщили, что по территории украинского государства будут нанесены и другие "удары возмездия" с помощью беспилотников-камикадзе, добавляет телеканал "360".



В украинских изданиях появилась информация о том, что на месте удара в Одессе полыхает пламя.





Накануне ночью Вооруженные силы Незалежной отправили в сторону Крымского полуострова несколько дронов. Российская система ПВО успешно сбила крылатых гостей в районе Джанкоя. Обломками было повреждено несколько зданий, один человек госпитализирован.

