Регион представляет особую ценность для ВСУ

Несколько дней в информационном пространстве обсуждают готовящееся нападение на Запорожскую область со стороны киевского режима. Незалежные командиры четко вознамерились атаковать новый российский регион. Сообщается, что в планах ВСУ нанести несколько массированных ударов.



Такой информацией поделился представитель местных властей Владимир Рогов. Высокопоставленный госслужащий заявил, что украинский противник решил пойти на хитрый ход. Вооруженные силы Незалежной готовят несколько ударов, некоторые из которых будут отвлекающими.



Таким образом они хотят оттянуть часть российских сил, с тем, чтобы в других точках запорожского фронта нанести "сокрушительный" удар. Таким хитрым образом украинские вояки собираются перехватить инициативу, однако командование Армии России уже в курсе этих коварных планов.

"Силы для наступления накапливаются, также как и легализуется информация о передаче западными странами танков и авиации", – сообщил представитель запорожских власти.

Вооруженные силы Российской Федерации готовы к атакам Киева и дадут достойный отпор неприятелю.

