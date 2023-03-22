Зачем Зеленскому понадобилось срочно ехать в Бахмут

Киев спасает политический рейтинг

После поездки президента России в Мариуполь украинский лидер Владимир Зеленский решил посетить Бахмут – вернее, бахмутское направление. Визит Путина в город, который вышел из-под контроля ВСУ, оставил неприятное впечатление у уязвленного Киева. Спустя пару дней Банковая ответила поездкой Зеленского на бахмутское направление.

По некоторым данным, Зеленский лично направился штаб, расположенный, по неподтвержденным данным, в одном из "заброшенных ангаров" в Константиновке. Тем самым президент Украины подтвердил, что дополнительные резервы Киев готов сжигать в котле, который становится все ближе с каждым днем из-за тактического успеха, развиваемого российскими войсками.

Главком сухопутных сил ВСУ Валерий Залужный сообщил президенту, что контрнаступление и удар по вагнеровцам на указанном участке не представляется возможным из-за погодных условий – ожидаются сильные дожди. Сырский попросил перебросить резервы на авдеевское направление – чтобы не дать россиянам взять город в окружение.

Ранее мы писали, что Бахмут, не представляющий стратегической ценности, оказался "личным Сталинградом" для Зеленского.