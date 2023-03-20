Чеченский пророк сделал новое зловещее предсказание для России

Чеченский пророк сделал новое зловещее предсказание для России
Фото: unsplash.com
Перед страной возникнут очередные испытания

Знаменитый предсказатель Айзен из Чечни в прошлом году прославился на всю страну. Мужчину показали по российскому телевидению в начале 2022-го. В интервью он заявил, что очень скоро России придется сплотиться, чтобы противостоять империалистическому злу. Спустя два месяца началась российская спецоперация на Украине.

Тогда же он говорил, что страну ждут тяжелые времена, после которых она наконец сможет полностью избавиться от западных оков. В результате мировые лидеры станут прислушиваться к России, понимая, что именно она была права.

Недавно Айзен сделал новое предсказание для страны, однако оно оказалось не настолько радужным. На 2023-ий год он предрек России большое предательство, за которым последует приход настоящего зла. 

По его словам, единственный шанс на спасение – сплотиться перед страшными вызовами. Только чистые порывы и намерения помогут преодолеть испытания. Пророк предупредил, что впереди россиян могут ждать голод и засуха, но у страны есть шанс избежать этого.

Ранее астрологи сделали предсказание будущего Владимира Зеленского, руководствуясь датой его рождения. 

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