Приметы на 25 марта: что нельзя делать в Феофанов день

Приметы на 25 марта: что нельзя делать в Феофанов день
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К этой дате снежные покровы должны полностью растаять

25 марта православная церковь отдает дань памяти религиозному деятелю Феофану. На Руси в этот день праздновали окончательное завершение зимнего периода. Считалось, что к Феофану снежные покровы полностью сходят с земли.

Что нельзя делать 25 марта


В этот день не стоит слишком долго спать. Наши предки верили, что лежебока весь год проведет в тяжелом финансовом положении.

Также с особым вниманием нужно относиться к домашним питомцам. Если зверек ведет себя необычно, демонстрирует вялость и апатию, скоро он может серьезно захворать.

Также на Феофана нельзя браниться и ссориться с близкими. Грубое отношение к окружающим бумерангом вернется агрессору.

Приметы на 25 марта


На Феофана вовсю жарит солнце – летний период будет прохладным.

Если на деревьях еще лежит иней, значит в июле будут идти сильные дожди.

Встретить прогуливающихся по земле ворон – хороший знак, скоро человека ждет удача в финансовых вопросах.
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