С особым почтением нужно относиться к растениям

26 марта православные вспоминают заслуги перед церковью знаменитого святого Никифора Исповедника. Этот религиозный деятель прославился тем, что готов был отдать жизнь, защищая иконы от противников христианства.





Что нельзя делать 26 марта

Приметы на 26 марта

В эту дату с особым вниманием нужно относиться к растениям. Строго запрещается рубить деревья, в противном случае можно накликать большую беду на все семейство. Отличным вариантом будет хорошенько полить и протереть комнатные цветы от пыли.Также не стоит отправляться на охоту и в целом ходить в лес. Считалось, что охотник может попасть в лапы проснувшегося медведя или стать жертвой нечистой силы.Генеральную уборку также советуют отложить на более благоприятное время. На Руси верили, что вместе с мусором из дома можно вымести счастье и удачу.Если по улицам стелется туман, значит летний период расстроит затяжными ливнями.Обильный березовый сок также свидетельствует о том, что жары летом не жди.Отличная жаркая погода на Никифора обещает богатый урожай в летний период.