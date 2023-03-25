26 марта православные вспоминают заслуги перед церковью знаменитого святого Никифора Исповедника. Этот религиозный деятель прославился тем, что готов был отдать жизнь, защищая иконы от противников христианства.
Что нельзя делать 26 марта
В эту дату с особым вниманием нужно относиться к растениям. Строго запрещается рубить деревья, в противном случае можно накликать большую беду на все семейство. Отличным вариантом будет хорошенько полить и протереть комнатные цветы от пыли.
Также не стоит отправляться на охоту и в целом ходить в лес. Считалось, что охотник может попасть в лапы проснувшегося медведя или стать жертвой нечистой силы.
Генеральную уборку также советуют отложить на более благоприятное время. На Руси верили, что вместе с мусором из дома можно вымести счастье и удачу.
Приметы на 26 марта
Если по улицам стелется туман, значит летний период расстроит затяжными ливнями.
Обильный березовый сок также свидетельствует о том, что жары летом не жди.
Отличная жаркая погода на Никифора обещает богатый урожай в летний период.