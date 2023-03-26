Приметы на 27 марта: что нельзя делать в Венедиктов день

День говорил о том, каким будет будущий урожай

В понедельник, 27 марта, православные в России почитают преподобного Венедикта Нурсийского. В народе день был связан с предсказаниями о том, какая погода будет в ближайшее время и каким окажется будущий урожай.

Что можно делать 27 марта

Обязательно ухаживали за домашним скотом. Животных нужно было купать, чистить от старой шерсти и защищать заговорами.

Нужно в понедельник перестирать постельное белье, чтобы не болеть в течение года.

Считалось, что день благоприятный для пополнения продуктовых запасов.

Что нельзя делать 27 марта

Не допускалось смотреться в зеркало. Верили, что в этот день оно может вытянуть из человека жизненную энергию.

Походы по магазинам, покупка одежды также считалась неблагоприятной. Как и походы к специалистам по красоте.

Считалось, что любая работа с острыми предметами в этот день под запретом.

Нельзя ходить в гости, если существуют проблемы в отношениях с хозяином.

Приметы на 27 марта