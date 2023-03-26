Приметы на 27 марта: что нельзя делать в Венедиктов день

Приметы на 27 марта: что нельзя делать в Венедиктов день
Фото: unsplash.com
День говорил о том, каким будет будущий урожай

В понедельник, 27 марта, православные в России почитают преподобного Венедикта Нурсийского. В народе день был связан с предсказаниями о том, какая погода будет в ближайшее время и каким окажется будущий урожай. 

Что можно делать 27 марта

  • Обязательно ухаживали за домашним скотом. Животных нужно было купать, чистить от старой шерсти и защищать заговорами.
  • Нужно в понедельник перестирать постельное белье, чтобы не болеть в течение года.
  • Считалось, что день благоприятный для пополнения продуктовых запасов.

Что нельзя делать 27 марта

  • Не допускалось смотреться в зеркало. Верили, что в этот день оно может вытянуть из человека жизненную энергию.
  • Походы по магазинам, покупка одежды также считалась неблагоприятной. Как и походы к специалистам по красоте.
  • Считалось, что любая работа с острыми предметами в этот день под запретом.
  • Нельзя ходить в гости, если существуют проблемы в отношениях с хозяином.

Приметы на 27 марта

  • Если в этот день солнце – год окажется урожайным. Дождь – лето будет засушливым.
  • Если ударил мороз, то в течение недели будет холодно.
  • Реки не поднялись – летняя пора будет сухой.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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