28-го марта церковь вспоминает заслуги двух великомучеников Александров. Святые положили свою жизнь на прославление христианства. На Руси в эту дату было принято вести активную подготовку к весеннему периоду.
Что нельзя делать 28 марта
Наши предки верили, что в эту дату лучше не проводить операции с деньгами. Оформлять кредиты или брать взаймы – плохая идея, вернуть эти средства будет очень сложно.
Любителям развести огонь на природе и пожарить шашлыки стоит воздержаться от такого времяпрепровождения. В Александров день следует избегать контактов с открытым огнем.
А еще дурной приметой является трапеза с хлебом после захода солнца. Вечером во время ужина лучше обойтись без такой мучной закуски.
Приметы на 28 марта
Увидеть в небе перелетных птиц – добрый знак, весна будет теплой и радостной.
На улице громко болтают воробьи – скоро погода резко улучшится.
Если прилетела чайка, значит скоро ледовое покрытие покинет водоемы.