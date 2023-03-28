Приметы на 29 марта: что нельзя делать в Лесное ухоженье

Верили, что по дню можно предсказать погоду в будущем

В среду, 29 марта, православные вспоминают мученика Савина. При жизни его подставил неблагодарный бедняк, который во время гонений на христиан рассказал о его местоположении. В народе верили, что в этот день нужно готовить телеги к ездовому периоду.

Что можно делать 29 марта

Нужно было объехать всю деревню на телеге, чтобы заручиться удачей.

Обязательно изготавливали колеса прозапас.

Было принято гадать.

Также верили, что любая покупка в этот день окажется хорошей.

Что нельзя делать 29 марта

Запрещалось в этот день предлагать девушке замужество. В противном случае брак окажется несчастным.

Нельзя носить тяжелые сумки, поскольку весь год окажется хлопотным.

Катание на санях было под запретом.

Давать денег в долг в этот день тоже не стоит, иначе скоро можно самому остаться без средств к существованию.

Приметы на 29 марта