Приметы на 30 марта: что нельзя делать на Алексея Теплого

Приметы на 30 марта: что нельзя делать на Алексея Теплого
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
На Руси говорили, что сегодня зима окончательно уступает весне

Православная церковь вспоминает 30 марта святого Алексия. В этот день на Руси еще активно таяли снежные покровы, а в семьях уже собирали березовый сок, из которого готовили целебные отвары.

Традиции и обычаи

Именно поэтому на Руси было принято в день Алексея Теплого почитать березу, всегда символизирующую чистоту, мир и гармонию. Собранный сок затем использовали для приготовления медового взвара с пряностями. А еще собирали почки березы для бальзамов и лекарств против ревматизма.

Что нельзя делать в день Алексея Теплого

Православным запрещалось садиться в сани из-за того, что можно было "прокатиться мимо своих желаний". Так как на дворе стояла весна в самом разгаре, снег был практически непригоден для таких поездок – все ждали тепла.

А еще нельзя было работать – за исключением труда в саду и огороде. День Алексея принадлежал пасечникам, рыболовам и охотникам, так как на Алексея щука разбивала хвостом лед, а медведь уже просыпался после зимней спячки.

Приметы на 30 марта

  • Талой воды прибавилось – поля будут напоены;
  • Чем больше ручьев, тем богаче урожай;
  • Скворцов не видно – к скорому ненастью.
новости партнеров

Вытащили на сушу: что обнаружили рядом с местом подрыва "Северного потока" – фото

Объект изучают эксперты

Россия начала сжигать технику НАТО с помощью лазера

Точное целеуказание позволяет артиллерии бить без малейшего промаха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей