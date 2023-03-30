Приметы на 31 марта: что нельзя делать в день Кирилла - дери полоз

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Доллару пришел конец: прогноз России начал сбываться
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
872 новости
В православии 31 марта принято чтить память святителя Кирилла Иерусалимского, который всю жизнь посвятил служению Богу. В народе день прозвали в его честь – Кирилл – дери полоз, поскольку считалось, что в это время всегда идет снег, из-за чего ездить на санях становится невозможно.
Считалось, что нужно начинать подготовку к посевам. Традиционно делали специальные заговоры, чтобы урожай получился хорошим.
Некоторые чиновники резко покинули аудиторию