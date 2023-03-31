Приметы на 1 апреля: что нельзя делать в день Дарьи Грязной

Приметы на 1 апреля: что нельзя делать в день Дарьи Грязной
Фото: unsplash.com
Верили, что праздник может рассказать о том, каким окажется 1 октября

В православии 1 апреля 2023 года нужно почитать мучеников Хрисанфа и Дарью. Они вместе погибли за свою веру. В народе день прозвали Дарья Грязная, поскольку обычно в это время начинал таять лед, приближая приход теплой весны.

Что можно делать 1 апреля

  • Считалось, что в этот день из спячки выходит Домовой. Поэтому ему нужно было оставить угощение, чтобы заслужить благословение.
  • Можно было проводить гадания и гуляния, посвященные будущей свадьбе.
  • День считается благоприятным для решения деловых задач.

Что нельзя делать 1 апреля

  • Грусть в этот день была под запретом. Иначе Домовой может уйти из дома.
  • Женщинам запрещалось оглядываться, если они услышали женский голос.
  • Было не допустимо давать волю плохим мыслям. В противном случае можно изваляться в грязи.
  • Нельзя было также плакать.

Приметы на 1 апреля

  • Было принято по этому дню судить о том, каким окажется начало октября. Если 1 апреля – теплое, то 1 октября будет таким же.
  • Вода в этот день активно шумит в водоемах – трава вырастет хорошей.
  • Если ночью на небе мало звезд, то скоро придет тепло.
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