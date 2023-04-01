Приметы на 2 апреля: что нельзя делать в день Фотиньи Колодезницы

Приметы на 2 апреля: что нельзя делать в день Фотиньи Колодезницы
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Православные верили, что вода из колодца обладает невероятными свойствами

Православная церковь вспоминает 2 апреля святую Фотинью Колодезницу, мученицу, погибшую от рук язычников. В православии она запомнилась как та, кто встретилась с Всевышним. История описана в Евангелии от Иоанна.

Традиции и обычаи

Почитали воду из колодцев – крестьяне верили, что на Фотинью она имеет особые целебные и чудодейственные свойства. Те, кто выпьют такой воды, могут рассчитывать на избавление от тяжелых болезней – в первую очередь, от лихорадки.

По утрам предки отправлялись в церковь. Перед иконами молились Фотинье, чтобы та оберегала семьи от неприятностей, болезней и нищеты. Просили совета в воспитании детей.

Что нельзя делать в день Фотиньи

Под запретом пересчет денег – это относилось как к мелочи, так и к купюрам. Старцы прекрасно знали, что после такого кошелек будет долгое время пустым.

А еще никто никому не распространялся в этот день о своих планах. Разговоры могли оказаться пустыми и поставить крест на всех ваших планах и мечтах. Никто не резал кур – напротив, их оберегали в этот день, зная, что ослушавшийся запрета мог столкнуться с тем, что у него не останется ни яиц, ни несушек.

Приметы на 2 апреля

  • Зацвела ольха – к теплу;
  • Кукушка начнет высиживать яйца – к солнцу;
  • Птица вьют гнезда на солнечной стороне – лето выдастся холодным.
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