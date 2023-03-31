Денежная лавина и успех в любви: трем знакам зодиака улыбнется удача в начале апреля

Денежная лавина и успех в любви: трем знакам зодиака улыбнется удача в начале апреля
Фото: www.unsplash.com
Некоторым особенно повезет

Всего ничего осталось до начала второго весеннего месяца. Как утверждают эксперты по космическим телам, представителям трех зодиакальных домов середина весны подарит шанс круто изменить свою судьбу.

Дева


Девам поступит интересное предложение от партнеров. Представителям этого зодиакального круга стоит пойти на риск и вложиться в новое начинание – в апреле финансовые потоки сами будут идти в руки Дев.

Лев


Львам стоит серьезно задуматься о дополнительном доходе. В апреле Вселенная будет поддерживать тех, кто готов заняться собственным делом. Львы продемонстрируют особенный потенциал в творческих сферах. Также возможно романтическое знакомство, которое приведет к серьезным отношениям.

Рыбы


Рыбы заручатся поддержкой влиятельного человека. Не стоит скромничать – это ваш шанс серьезно изменить жизнь. Будьте открыты к новым знакомствам и не упустите свою птицу счастья. В любви Рыбам также повезет.

К слову, ранее тайновидец Авель оставил предсказание о правителе России.

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