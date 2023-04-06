Приметы на 7 апреля: что нельзя делать в Благовещение Пресвятой Богородицы
Обязательно нужно сменить постельное белье
В православии в пятницу 7 апреля большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. В народе принято судить в этот день о том, каким окажется будущий урожай.
Что нужно делать 7 апреля
- День нужно было провести празднично.
- Люди традиционно встречали солнце в течение всего дня, проводя время на улице в различных забавах.
- Считалось, что в этот праздник нужно выпускать птиц на волю.
- Нужно в этот день менять постель.
- Также обычно люди сжигали мусор 7 апреля, чтобы отпугнуть змей.
Что нельзя делать 7 апреля
- Работа в этот день была под запретом.
- Запрещалось тревожить землю, поэтому не стоило ее копать или вбивать в нее колья.
- В этот день старались не употреблять жирную пищу.
- Стрижка тоже была недопустимой.
- Играть свадьбу в этот день не стоит.
- Долгие путешествия были под запретом.
- Считалось недопустимым делиться своими планами на будущее.
Приметы на 7 апреля.
- По этому дню судили о том, какой окажется погода на Пасху.
- Теплая ночь на 7 апреля сулит хорошую весну.
- Снег до сих пор не растаял – то будет холодно до 6 мая.
- Утром стоит туман – реки сильно разольются.