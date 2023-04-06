Приметы на 7 апреля: что нельзя делать в Благовещение Пресвятой Богородицы

Обязательно нужно сменить постельное белье

В православии в пятницу 7 апреля большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. В народе принято судить в этот день о том, каким окажется будущий урожай.

Что нужно делать 7 апреля

День нужно было провести празднично.

Люди традиционно встречали солнце в течение всего дня, проводя время на улице в различных забавах.

Считалось, что в этот праздник нужно выпускать птиц на волю.

Нужно в этот день менять постель.

Также обычно люди сжигали мусор 7 апреля, чтобы отпугнуть змей.

Что нельзя делать 7 апреля

Работа в этот день была под запретом.

Запрещалось тревожить землю, поэтому не стоило ее копать или вбивать в нее колья.

В этот день старались не употреблять жирную пищу.

Стрижка тоже была недопустимой.

Играть свадьбу в этот день не стоит.

Долгие путешествия были под запретом.

Считалось недопустимым делиться своими планами на будущее.

Приметы на 7 апреля.