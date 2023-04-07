Приметы на 8 апреля: что нельзя делать в день Гавриила Благовеста
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По празднику судили о погоде весной
Считается, что 8 апреля связно с именем ангела Господнего Архангела Гавриила, который пришел в этот день к Деве Марии и сообщил ей весть о будущем рождении сына. В народе считали, что праздник может рассказать о погоде на всю весну и о том, когда стоит заниматься посадкой картофеля.
Что можно делать 8 апреля
Разрешалось употреблять в пищу только хлеб, овощи и фрукты.
Обязательно просили у родственников прощения за все проступки и обиды.
Считалось, что нужно обязательно помолиться Архангелу Гавриилу.
Убирать со стола можно было только влажными тряпками.
Что нельзя делать 8 апреля
Рукоделие, особенно пряжа, была в этот день запрещена.
Быть жадным тоже считалось недопустимым.
Верили, что не стоит считать в этот празник деньги.
Девушки старались не ходить с распущенными волосами, чтобы будущий муж бывал дома почаще.
Запрещалось протирать поверхности в доме сухой салфеткой.
Считалось, что не стоит выбрасывать остатки от еды. Их следовало раздать животным.
Приметы на 8 апреля
Погода в этот день расскажет, каким окажется 8 октября.
День был морозный – жди холодной весны.
Начала цвести черемуха – можно заниматься посадкой картофеля.