Приметы на 8 апреля: что нельзя делать в день Гавриила Благовеста

Приметы на 8 апреля: что нельзя делать в день Гавриила Благовеста
Фото: unsplash.com
По празднику судили о погоде весной

Считается, что 8 апреля связно с именем ангела Господнего Архангела Гавриила, который пришел в этот день к Деве Марии и сообщил ей весть о будущем рождении сына. В народе считали, что праздник может рассказать о погоде на всю весну и о том, когда стоит заниматься посадкой картофеля.

Что можно делать 8 апреля

  • Разрешалось употреблять в пищу только хлеб, овощи и фрукты.
  • Обязательно просили у родственников прощения за все проступки и обиды.
  • Считалось, что нужно обязательно помолиться Архангелу Гавриилу.
  • Убирать со стола можно было только влажными тряпками.

Что нельзя делать 8 апреля

  • Рукоделие, особенно пряжа, была в этот день запрещена.
  • Быть жадным тоже считалось недопустимым.
  • Верили, что не стоит считать в этот празник деньги.
  • Девушки старались не ходить с распущенными волосами, чтобы будущий муж бывал дома почаще.
  • Запрещалось протирать поверхности в доме сухой салфеткой.
  • Считалось, что не стоит выбрасывать остатки от еды. Их следовало раздать животным.

Приметы на 8 апреля

  • Погода в этот день расскажет, каким окажется 8 октября.
  • День был морозный – жди холодной весны.
  • Начала цвести черемуха – можно заниматься посадкой картофеля.
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