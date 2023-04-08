Святая является покровительницей женщин

9 апреля православная церковь отдает дань памяти знаменитой святой Матрене. Мученице выпали большие страдания за ее нежелание отказываться от христианской веры. Несчастную до смерти забили палками. На Руси этот праздник получил название Настовица из-за появления наста на снегу.





Что нельзя делать 9 апреля

Приметы на 9 апреля

В эту дату запрещается заниматься тяжелым физическим трудом. День нужно посвятить размышлениям о высоком. Отличным вариантом будет отправиться в церковь. Не стоит пренебрегать этой традицией, иначе весь год пройдет в мелких неурядицах.Матрена считается покровительницей женщин и домашнего очага. В эту дату дамам не стоит отправляться на косметические процедуры. День нужно посвятить родным и близким.Также дурной идеей будет готовить на скорую руку. 9 апреля не стоит кормить домашних бутербродами и всевозможным фаст-фудом. В противном случае домашние могут серьезно заболеть.Если в эту дату стоит жаркая погода, значит лето будет знойным и урожайным.На Матрену зарядил дождь – летний период окажется пасмурным и непродолжительным.Встретить на улице громко галдящих птиц – хороший знак, скоро человека ждет большая удача.