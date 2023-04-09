Приметы на 10 апреля: что нельзя делать в день Илариона

Приметы на 10 апреля: что нельзя делать в день Илариона
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Православные вовсю готовились к лету

Православная церковь вспоминает 10 апреля Илариона. На Руси погода теплела, местные даже говаривали, будто, если снег лежит до сих пор, таять он начнет гораздо быстрее. 

Традиции и обычаи

Люди выворачивали оглобли из саней, готовясь убирать транспорт на хранение. Обязательно вычищали пруды, освободившиеся от льда.

На территории с оттаявшим и сошедшим снегом появлялась мать-и-мачеха. Из ее листьев и цветов готовили разные лекарственные чаи, использовавшиеся во время лечения грудных болезней.

Плели венок, который было принято вешать в красном углу. При приближении болезни от венка отрывали травинки, окатывая кипятком – верили, что дух луга поможет от недуга.

Что нельзя делать на Илариона

Верующие не могли в Страстную неделю проводить шумные праздники с посиделками, танцевать и распевать песни. Под запретом были ругательства, замыслы на обиду, уныние и скупость.

Приметы на 10 апреля

  • Облака на восходе – к дождю;
  • Сороки сидят на деревьях – к потеплению;
  • Чибис кричит – к засушливому лету.
новости партнеров

"Никому не нужна": Совбез вынес приговор Украине

Участи незалежных не позавидуешь

Спецоперацию на Украине ждет неожиданный конец

Озвучено вероятное будущее конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей