Приметы на 13 апреля: что нельзя делать в Чистый четверг

Погода может рассказать о том, каким окажется лето

13 апреля в православии продолжается Страстная неделя, поэтому принято отмечать Чистый четверг. В народе день связывали с преподобным Ипатием Чудотворцем, поэтому он получил название в его честь. Считалось, что в этот праздник бесплодные женщины могли забеременеть.

Что можно делать 13 апреля

Было принято чтить предков, которые смогли обжить место, где сейчас живет семейство.

Из печи традиционно выносили угольки и кидали их на грядки, чтобы земля была плодородной.

Также люди старались в этот день привести сад в порядок и убрать в доме.

Верили, что если поставить рядом с больным столько свечей, сколько ему лет, то он выздоровеет. Они обязательно должны догореть, а их остатки выкидывали в озеро.

Что нельзя делать 13 апреля

Ревность в этот день была под запретом.

Женщины и девушки не должны были распускать сплетни. Иначе они могут лишиться защиты святого Ипатия.

Запрещалось кому-то целовать детей до 7 лет, кроме матери.

Супруги не должны были спать в этот день в разных местах.

Сидеть в темноте считалось недопустимым.

Приметы на 13 апреля