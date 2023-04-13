Крестьяне питались в этот день исключительно постным супом

Православная церковь вспоминает 14 апреля святую Марью Пустые Щи – так православные прозвали преподобную Марию Египетскую, христианскую святую, которая выступала покровительницей кающихся женщин.

Родилась святая в Египте в V веке. До 17 лет Мария была грешна, пока Господь не обратил ее к покаянию. Мария провела в постах и уединении практически целых пятьдесят лет, находясь в безлюдной пустыне.

Традиции и обычаи

Предки отказывались в память о покаянии святой от сытной пищи, питаясь исключительно постной едой. У крестьян в эту пору, к тому же, как раз были на исходе осенние запасы капусты и других овощей. Потому в щи клали первую зелень весны.

После посещения церкви отправлялись на базар – считали, что приобретенная 14 апреля одежда будет долго служить.

Что нельзя делать на Марью Пустые щи

Незамужние женщины не могли в этот день входить в жилище, не затворив за собой дверь. Предки считали, что так в семье будет гуляющий муж.

Под запретом были ругань с ссорами. А хлеб исключительно ломали руками – никаких ножей.

Приметы на 14 апреля