Приметы на 15 апреля: что нельзя делать на Страстную субботу

Приметы на 15 апреля: что нельзя делать на Страстную субботу
Фото: www.unsplash.com
Верующим нужно отправиться в церковь

15 апреля для православных – важная дата. На Страстную субботу люди могут обратить свои молитвы к Богу и обязательно будут услышаны. Высшие силы можно попросить о выздоровлении близких и благополучном продолжении года.

Что нельзя делать 15 апреля


В эту дату строго запрещаются дурные мысли. Каждая коварная задумка, которая промелькнет в разуме, обязательно обернется против своего хозяина. Также нельзя сквернословить и скандалить.

Генеральная уборка тоже под запретом. Субботу нужно посвятить мыслям о высоком, сходить в церковь или провести время с родными и близкими. Уборку следовало сделать еще в Чистый четверг.

Стоит воздержаться от шумных посиделок с песнями и плясками. Тот, кто слишком много будет смеяться на Страстную субботу, весь оставшийся год проведет в горючих слезах.

Приметы на 15 апреля


Если вскрывшиеся на водоеме льдинки потонули, предстоит тяжелый год.

Лед отказывается покидать водные просторы – охота и рыбалка в этом году будут неудачными.

Птицы разыгрались высоко в небе, значит, скоро наступят теплые деньки.

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