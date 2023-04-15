Наши предки старались умилостивить водяного

16 апреля на Руси особое внимание уделяли рекам и крупным водоемам. Считалось, что именно с этого дня начинается стремительное таяние ледового покрытия, и вода может выйти из берегов. Для того чтобы природные силы не навредили человеку, крестьяне старались задобрить водяного и бросали в реки съестные гостинцы для него.





Что нельзя делать 16 апреля

Приметы на 16 апреля

В эту дату важно проследить за тем, чтобы одежда была чистой и свежей. В противном случае весь год будут проблемы со здоровьем.Нельзя сквернословить. Грубое слово может привлечь нечистую силу, которая поселится в квартире.Также нельзя выносить из квартиры мусор и старые вещи. Вместе с ними можно случайно избавиться от удачи.А еще не стоит проводить весь день в теплой постельке. Если нарушить этот завет, весь год можно прожить в тяжелом финансовом положении.Если лед так и не сошел с речек, рыбалка в этом году будет скудная, а лето прохладным.Зарядивший за окном ливень говорит о том, что весенний период будет скуп на теплые деньки.Разразившаяся гроза предвещает, что летом огородников ждет небогатый урожай.