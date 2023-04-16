Приметы на 17 апреля: что нельзя делать на Иосифа Песнопевца

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Православная церковь вспоминает 17 апреля Иосифа Песнопевца, которого преследовали за верование во Христа. Однако преподобный остался верен Господу и составил 300 богослужебных песнопений.
В народе Иосифа прозвали Песнопевцем, назвав дату в его честь. Предки считали, что в это время начинают просыпаться сверчки. Их пение было сигналом для начала пахоты.
Нельзя стирать постельное белье с полотенцами – это приведет к сильной депрессии. Разглядывать увядшие растения также не стоит, чтобы не обманул и не предал любимый человек.
Кричать на журавлей, прогонять и ловить их не разрешено, иначе можно навсегда потерять удачу и счастье. Есть черный хлеб нежелательно: велик риск обеднеть. Покупать новые вещи не стоит – они способны навлечь болезни и неприятности.
Развешивать постиранную одежду с прищепками не положено, или захлестнут эмоции, и можно наделать ошибок. Запрещено расчесываться: судьба запутается, и в жизни все пойдет не так.
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