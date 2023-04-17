Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
878 новости
18 апреля православная церковь отдает дань памяти двоим выдающимся религиозным деятелям – диакону Агафоподу и чтецу Феодулу. Обоим пришлось принять страшную смерть за нежелание отказаться от христианской веры и перейти в язычество. На Руси день традиционно сопровождался сильными ветрами.
Специалист раскрыл планы американцев