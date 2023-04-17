Приметы на 18 апреля: что нельзя делать на Федула Ветреника

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать на Федула Ветреника
Фото: www.unsplash.com
В эту дату вспоминают двух замученных святых

18 апреля православная церковь отдает дань памяти двоим выдающимся религиозным деятелям – диакону Агафоподу и чтецу Феодулу. Обоим пришлось принять страшную смерть за нежелание отказаться от христианской веры и перейти в язычество. На Руси день традиционно сопровождался сильными ветрами.


Что нельзя делать 18 апреля


Наши предки верили, что в эту дату ангелы наблюдают за течением их жизни через окна. Строго запрещается что-то выбрасывать в окно, так как можно попасть в посланника небес и навлечь на себя Божью кару.

Также нужно проследить за состоянием окон. Нельзя, чтобы они были грязные и заляпанные. В противном случае весь год у человека будут проблемы со здоровьем.

Также не стоит ходить против направления ветра. Это может привлечь нечистую силу, и весь оставшийся год пройдет в мелких неурядицах.


Приметы на 18 апреля


Если днем было жарко, а к вечеру похолодало, значит скоро установится теплая погода.

Громкое пение птиц обещает жаркое лето.

Если зарядил дождь, летом будет отличный урожай.

новости партнеров

После проигрыша на Украине Запад нанесет мощный удар по России – разведчик США

Специалист раскрыл планы американцев

Американский полковник дал дельный совет загнанным в угол всушникам

Многие в США способны адекватно оценить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей