Приметы на 19 апреля: что нельзя делать на Евтихия Тихого

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать на Евтихия Тихого
Фото: www.unsplash.com
День подскажет, каким будет урожай

19-е апреля было важной датой для наших предков. Именно в этот день можно было узнать, какой урожай ждет огородников в летний период. По природным приметам судили, как пройдет оставшийся год.

Что нельзя делать 19 апреля


В эту дату строго запрещается рубить яблони и березы. Эти деревья находятся под особой защитой высших сил, если нарушить традицию, можно навлечь на себя их гнев.

Также нельзя неуважительно относиться к фруктовым плодам. Бросаться яблоками в игре или выбрасывать недоеденные фрукты – дурная примета.

А еще наши предки верили, что на Евтихия Тихого не стоит надевать черный, синий или зеленый наряды. Такое облачение может привлечь внимание нечистой силы.

Приметы на 19 апреля


Если в эту дату зарядил сильный дождь, значит летом уродится много грибов.

Яркое солнце обещает начало непродолжительного морозного периода.

На улице нет ветра, значит летом будет отличный урожай.

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