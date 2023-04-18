День подскажет, каким будет урожай

19-е апреля было важной датой для наших предков. Именно в этот день можно было узнать, какой урожай ждет огородников в летний период. По природным приметам судили, как пройдет оставшийся год.





Что нельзя делать 19 апреля

Приметы на 19 апреля

В эту дату строго запрещается рубить яблони и березы. Эти деревья находятся под особой защитой высших сил, если нарушить традицию, можно навлечь на себя их гнев.Также нельзя неуважительно относиться к фруктовым плодам. Бросаться яблоками в игре или выбрасывать недоеденные фрукты – дурная примета.А еще наши предки верили, что на Евтихия Тихого не стоит надевать черный, синий или зеленый наряды. Такое облачение может привлечь внимание нечистой силы.Если в эту дату зарядил сильный дождь, значит летом уродится много грибов.Яркое солнце обещает начало непродолжительного морозного периода.На улице нет ветра, значит летом будет отличный урожай.