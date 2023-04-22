Приметы на 23 апреля: что нельзя делать на Терентия Маревного

Приметы на 23 апреля: что нельзя делать на Терентия Маревного
Фото: www.unsplash.com
В этот день православные вспоминают деятельность сразу 33 мучеников

23-е апреля – важный день для православной церкви. В эту дату верующие отдают дань памяти 33 святым, которым пришлось распрощаться со своими жизнями ради веры в Спасителя.


Что нельзя делать 23 апреля


Этот день стоит провести в тишине и покое. Строго запрещается устраивать громкие гуляния с распитием алкогольных напитков и песнями с плясками. Считается, что нарушение данной традиции приведет к горючим слезам в будущем.

А еще наши предки верили, что до 12 часов дня нельзя употреблять горячую пищу. В противном случае здоровье может быть подорвано, и весь оставшийся год нарушителя традиции будут преследовать различные недуги.

Также в этот день не стоит предлагать возлюбленной руку и сердце. Даже если вы получите согласие, брак очень скоро может дать трещину.

Приметы на 23 апреля


Если небесное светило прикрыла туманная дымка, значит летом будет отличный урожай овощей и фруктов.

Появление молодых паучков предвещает наступление теплого периода.

С утра на небе стоит ясное солнце – пора приниматься за работы на огороде.

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