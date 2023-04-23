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Православная церковь вспоминает 24 апреля святого мученика Антипа Водогона, жившего в I веке в Пергаме. Антип был одним из учеников Иоанна Богослова. При Нероне тот проповедовал единобожие, призывая людей отказаться от язычества и идолов
Антипа отказался от приказов имперских властей отречься от веры, за что его бросили в раскаленный котел в жертву богине Артемиде. А предание гласит, что он не умер, а лишь заснул – тело было совершенно нетронуто огнем. Христиане ночью с честью похоронили мученика в Пергаме.
Традиции и обычаиГробница Антипа, гласят предания, служила источником чудес и даже помогала людям исцелить больные зубы. На Руси 24 апреля называли днем Антипа Водогона, так как наступал пик половодья. В народе говаривали, что "Антип воду распустил", а реки очищаются от льда.
Под запретом абсолютно любая форма агрессии. Нельзя было заниматься вязанием, вышиванием – считали, что все рукоделие окажется недолговечным и некачественным.
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