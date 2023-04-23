Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Антипа Водогона

Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Антипа Водогона
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Православные отправлялись лечить зубы

Православная церковь вспоминает 24 апреля святого мученика Антипа Водогона, жившего в I веке в Пергаме. Антип был одним из учеников Иоанна Богослова. При Нероне тот проповедовал единобожие, призывая людей отказаться от язычества и идолов

Антипа отказался от приказов имперских властей отречься от веры, за что его бросили в раскаленный котел в жертву богине Артемиде. А предание гласит, что он не умер, а лишь заснул – тело было совершенно нетронуто огнем. Христиане ночью с честью похоронили мученика в Пергаме.

Традиции и обычаи

Гробница Антипа, гласят предания, служила источником чудес и даже помогала людям исцелить больные зубы. На Руси 24 апреля называли днем Антипа Водогона, так как наступал пик половодья. В народе говаривали, что "Антип воду распустил", а реки очищаются от льда.
  • А еще верили, что Антип унимает зубную боль. На больной зуб клали серебряную монету, которую затем вынимали. В монете делали дырку, продевали шнурок и вешали на икону со святым – чтобы боль сошла на нет.

    Что нельзя делать на Антипа Водогона

    Под запретом абсолютно любая форма агрессии. Нельзя было заниматься вязанием, вышиванием – считали, что все рукоделие окажется недолговечным и некачественным.

    Приметы на 24 апреля

    • Небо обагрилось – весна будет ненастной;
    • Пошел дождь – к концу лета будет море грибов;
    • Верба распушилась – зима уже не вернется.
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