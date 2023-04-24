Приметы на 25 апреля: что нельзя делать в Родительский день

Принято ходить на кладбище и поминать усопших

Во вторник 25 апреля православные отмечают Родительский день, который также принято называть Радоницей. Считается, что праздник не является грустным, несмотря на традицию поминать усопших. Напротив, важно радоваться, что люди нашли покой. В народе день назвали Василием Исповедником в честь епископа Парийского.

Что можно делать 25 апреля

На кладбище нужно принести пасхальные яйца и куличи, а позже за общим семейным столом вспомнить о почивших родственниках что-то хорошее. Для умерших ставили отдельный стул и тарелку, которую после отдавали для птичьих нужд.

Если в этот день польет дождь – его нужно собрать для умывания.

Перед сном перестилали постель на новую, чтобы обезопасить себя от болезней.

Что нельзя делать 25 апреля

Запрещалось излишне употреблять алкоголь. Допустимо только символическое количество.

Брань, ссоры и выяснение отношений считаются в этот день непозволительными. Особенно, если между людьми родственные связи.

Уборка недопустима, это касается и наведения порядка в шкафах. Считается, что так можно нарушить покой Домового.

Охота тоже была нежелательной, по приметам верили, что в этот день бушуют медведи.

Приметы на 25 апреля