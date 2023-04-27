Приметы на 28 апреля: что нельзя делать в Пудов день

Приметы на 28 апреля: что нельзя делать в Пудов день
Фото: unsplash.com
Много поверий было связано с пчелами

В народе считается, что 28 апреля пчеловоды должны выгносить пчел из ошманика. Это связано с тем, что к этому моменту, как правило, распускаются все цветы. Из-за этого день прозвали Пудовым. В православии праздник был связан с именами апостолов от 70-ти Аристарха, Трофима и Пуда.

Что можно делать 28 апреля

  • Верили, что обязательно нужно сходить в церковь для молитвы. Это поможет в будущем избавиться от болезней. 
  • Обязательно перестилали постельное белье, чтобы сохранить хорошие отношения с членами семьи.
  • Если человека мучала зубная боль, то ему давали погрызть ветку рябины.

Что нельзя делать 28 апреля

  • Работа без перерывов считалась недопустимой. В противном случае человек мог столкнуться с неприятностями в будущем – беденежьем, болезнями и подобными.
  • Запрещалось просто так срывать ветку с рябины.
  • Верили, что в этот день не стоит расказывать о сокровенном. Иначе жизнь изменится в худшую сторону.
  • Измерять рост было также недопустимо, иначе можно вскоре умереть.

Приметы на 28 апреля

  • Если день оказался солнечным, то скоро пойдет дождь.
  • Дует сильный ветер весь день – жди хорошей погоды.
  • Если пчелы сильно жалят, то будет засуха.
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