Приметы на 28 апреля: что нельзя делать в Пудов день

Много поверий было связано с пчелами

В народе считается, что 28 апреля пчеловоды должны выгносить пчел из ошманика. Это связано с тем, что к этому моменту, как правило, распускаются все цветы. Из-за этого день прозвали Пудовым. В православии праздник был связан с именами апостолов от 70-ти Аристарха, Трофима и Пуда.

Что можно делать 28 апреля

Верили, что обязательно нужно сходить в церковь для молитвы. Это поможет в будущем избавиться от болезней.

Обязательно перестилали постельное белье, чтобы сохранить хорошие отношения с членами семьи.

Если человека мучала зубная боль, то ему давали погрызть ветку рябины.

Что нельзя делать 28 апреля

Работа без перерывов считалась недопустимой. В противном случае человек мог столкнуться с неприятностями в будущем – беденежьем, болезнями и подобными.

Запрещалось просто так срывать ветку с рябины.

Верили, что в этот день не стоит расказывать о сокровенном. Иначе жизнь изменится в худшую сторону.

Измерять рост было также недопустимо, иначе можно вскоре умереть.

Приметы на 28 апреля