Приметы на 28 апреля: что нельзя делать в Пудов день
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Много поверий было связано с пчелами
В народе считается, что 28 апреля пчеловоды должны выгносить пчел из ошманика. Это связано с тем, что к этому моменту, как правило, распускаются все цветы. Из-за этого день прозвали Пудовым. В православии праздник был связан с именами апостолов от 70-ти Аристарха, Трофима и Пуда.
Что можно делать 28 апреля
Верили, что обязательно нужно сходить в церковь для молитвы. Это поможет в будущем избавиться от болезней.
Обязательно перестилали постельное белье, чтобы сохранить хорошие отношения с членами семьи.
Если человека мучала зубная боль, то ему давали погрызть ветку рябины.
Что нельзя делать 28 апреля
Работа без перерывов считалась недопустимой. В противном случае человек мог столкнуться с неприятностями в будущем – беденежьем, болезнями и подобными.
Запрещалось просто так срывать ветку с рябины.
Верили, что в этот день не стоит расказывать о сокровенном. Иначе жизнь изменится в худшую сторону.
Измерять рост было также недопустимо, иначе можно вскоре умереть.
Приметы на 28 апреля
Если день оказался солнечным, то скоро пойдет дождь.
Дует сильный ветер весь день – жди хорошей погоды.