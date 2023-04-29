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30 апреля верующие люди вспоминают жизнь знаменитого русского святого Зосима Соловецкого. Он проповедовал христианскую веру в Новгородской епархии, а также много путешествовал по нашей стране. В XV веке при его помощи была возведена келья на Соловецком острове. Также в этот день на Руси особым вниманием пользовались пчелы. Если насекомые проявляли активность, значит весь год будет удачным.
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