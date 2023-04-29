Православная церковь в эту дату отмечает большой праздник

30 апреля верующие люди вспоминают жизнь знаменитого русского святого Зосима Соловецкого. Он проповедовал христианскую веру в Новгородской епархии, а также много путешествовал по нашей стране. В XV веке при его помощи была возведена келья на Соловецком острове. Также в этот день на Руси особым вниманием пользовались пчелы. Если насекомые проявляли активность, значит весь год будет удачным.





Что нельзя делать 30 апреля

Приметы на 30 апреля

Женщинам в эту дату нельзя вести себя нескромно. В противном случае можно навлечь на все семейство беду и оттолкнуть удачу.Мужчинам нельзя обижать представительниц слабого пола, иначе вскоре они угодят в финансовую яму.В эту дату не стоит приобретать новые вещи. Считается, что они пропитаны негативной энергией и могут плохо сказаться на здоровье человека.Если начать день с ложки меда, весь год будет удачным.Яркое солнце с утра обещает знойный летний период.Если с утра зарядили ливни, значит огородников порадует отличный урожай.