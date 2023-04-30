Приметы на 1 мая: что нельзя делать в день Кузьмы Огородника

Приметы на 1 мая: что нельзя делать в день Кузьмы Огородника
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Крестьяне занимались посевом

Православная церковь вспоминает 1 мая епископа Халкидонского, святого Косму. В народе день дату считали днем Кузьмы Огородника из-за начала посевов. В селах сеяли морковь, репу и свеклу. Для хорошего и крепкого урожая люди отправлялись к ручьям, в которые опускали медную монету.

Традиции и обычаи

В этот день у крестьян было принято заниматься посадкой моркови со свеклой. Женщины занимались этой работой – по поверью считали, что весь мужской труд на огороде не даст никакого толка. Все, что посадит представитель сильного пола, лишь зазеленеет – а на том и дело будет с концом.

Обращали внимание на пение кукушки – звуки этой птицы, издаваемые с сухого дерева, означали, что пора готовиться к заморозкам.  

Что нельзя делать на Кузьму Огородника

Праздность и безделье в кровати запрещены – Кузьма Огородник не любит лентяев и бездельников. Иначе можно было обеспечить себя безденежьем.

Нельзя ругаться и кричать друг на друга. Повысить голос – лишиться его на долгий срок.

Приметы на 1 мая

  • Теплый день – к холодному концу мая;
  • Холода днем – к плодородному лету;
  • Дождь – к доброму урожаю.
новости партнеров

ВС России разнесли командный пункт группировки "Херсон"

Удар крылатыми ракетами пришелся в самое яблочко

Украинские беспилотники обрушились на Севастополь

Атака пришлась по энергообъекту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей