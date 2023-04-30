Крестьяне занимались посевом

Православная церковь вспоминает 1 мая епископа Халкидонского, святого Косму. В народе день дату считали днем Кузьмы Огородника из-за начала посевов. В селах сеяли морковь, репу и свеклу. Для хорошего и крепкого урожая люди отправлялись к ручьям, в которые опускали медную монету.

Традиции и обычаи

В этот день у крестьян было принято заниматься посадкой моркови со свеклой. Женщины занимались этой работой – по поверью считали, что весь мужской труд на огороде не даст никакого толка. Все, что посадит представитель сильного пола, лишь зазеленеет – а на том и дело будет с концом.

Обращали внимание на пение кукушки – звуки этой птицы, издаваемые с сухого дерева, означали, что пора готовиться к заморозкам.

Что нельзя делать на Кузьму Огородника



Праздность и безделье в кровати запрещены – Кузьма Огородник не любит лентяев и бездельников. Иначе можно было обеспечить себя безденежьем.

Нельзя ругаться и кричать друг на друга. Повысить голос – лишиться его на долгий срок.

Приметы на 1 мая