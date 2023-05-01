Приметы на 2 мая: что нельзя делать в день Иоанна Ветхопещерника

Приметы на 2 мая: что нельзя делать в день Иоанна Ветхопещерника
Фото: F. Hecker/imago stock&people/www.globallookpress.com
Грибники могли узнать о созревшем лесном урожае по деревьям

В православии 2 мая принято почитать память Иоанна Ветхопещерника, а также мученика Иоанна Воина, который в время гонений на христиан всячески помогал нуждающимся. 

Что можно делать 2 мая

  • Верили, что в этот день ткачихи должны развешивать холсты на зеленых кустах или молодой траве. На них обязательно клали пирог и оставляли так для задабривания весны.
  • Считалось, что праздник является благоприятным для новых начинаний. 
  • В этот день можно отправляться в путешествие или командировку.
  • Также считалось, что 2 мая отлично подходит для зачатия детей.

Что нельзя делать 2 мая

  • Недопустимо рассказывать о своих тайнах.
  • Запрещается носить в этот день грязные вещи.
  • Походы в баню или сауну нежелательны.
  • Нельзя выяснять отношения с родственниками или ругаться.

Приметы на 2 мая

  • Березы начали листья распускать раньше клена или ольхи – жди сухого лета.
  • Если вечером заря была золотистой, то будет хорошая погода в ближайшее время.
  • Осина зацвела – пора идти за сморчками.
  • Погода оказалась теплой, значит, в конце мая похолодает.
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