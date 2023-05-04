Приметы на 5 мая: что нельзя делать в День Луки

Приметы на 5 мая: что нельзя делать в День Луки
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Православная церковь вспоминает жизнь знаменитого святого

5 мая верующие отдают дань памяти знаменитому религиозному деятелю Луке, он был близким другом апостола Павла и много сделал для распространения христианской веры.

Что нельзя делать 5 мая

На Руси считали, что в эту дату беременным женщинам строго запрещается посещать косметологические процедуры, красить ногти, стричься или наносить макияж. Наши предки верили, что в противном случае, ребенок родится с пятнами на лице.

С особым вниманием нужно относиться к порогу дома. Эту зону лучше проходить как можно быстрее. Считается, что 5 мая активизируются потусторонние силы, а порог считается порталом в иной мир.

День нельзя проводить в одиночестве. Это дурная примета, которая может привести к тяжелым заболеваниям и грусти на протяжении всего года.

Приметы на 5 мая

Услышать голос кукушки – хорошая примета, значит год будет удачным и принесет много радости.

Удары грома и молний говорят о том, что в летний период будет отличный урожай.

Если ночью были сильные заморозки, значит в мае еще ударят морозы.

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