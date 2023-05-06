Приметы на 6 мая: что нельзя делать в Егорьев день

Приметы на 6 мая: что нельзя делать в Егорьев день
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В эту дату вспоминают величайшего святого Георгия Победоносца

6 мая – особый день для верующих жителей нашей страны. Православные вспоминают величайшего христианского святого Георгия Победоносца. Этот легендарный религиозный деятель расстался с жизнью во славу веры в Христа.

Что нельзя делать 6 мая


Главная задача на этот день – обеспечить тишину и гармонию в доме. Нельзя обижать близких и даже домашних питомцев. Грубое обращение с окружающими дорого обойдется агрессору в будущем.

Также стоит обходить стороной лесные угодья и водоемы. Считается, что в этот день нечистая сила особенно активна и может навредить человеку.

А еще стоит воздержаться от крупных покупок. Скорее всего, траты не принесут того удовлетворения, на которое рассчитывает человек.

Приметы на 6 мая


Если в эту дату ярко светит солнце, значит в летний период огородники могут рассчитывать на отличный урожай.

Кошки на улице усиленно умываются – грядут теплые деньки.

Громкий крик ворон предвещает резкое ухудшение погоды.

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