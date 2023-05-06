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6 мая – особый день для верующих жителей нашей страны. Православные вспоминают величайшего христианского святого Георгия Победоносца. Этот легендарный религиозный деятель расстался с жизнью во славу веры в Христа.
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В Германии все чаще критикуют действия киевского режима