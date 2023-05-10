Приметы на 10 мая: что нельзя делать в день Семена Ранопашца

Люди начинали подготовку к посевам

В православии 10 мая принято вспоминать апостола Симеона, который видел при жизни Иисуса Христа. Он погиб от рук язычников, которые распяли его на кресте. В народе этот день называют Семеновым – его также считали ранопашцем, поскольку традиционно на Руси 10 мая начинали подготовку к посевам.

Что можно делать 10 мая

Перед началом пашни люди обязательно молились у икон с заженными свечами. Сыновья должны были припасть к коленям родителей и попросить благословить их на работу.

Люди, страдающие от болезней, обязательно выходили на улицу, чтобы набраться здоровья.

Считается, что день благоприятный для избавления от вредных привычек.

Что нельзя делать 10 мая

Запрещается в этот день брать в руки колющие и режущие предметы.

Верили, что сидеть весь день в доме недопустимо – нужно обязательно выйти на улицу.

Ругань с родными людьми была нежелательной.

Нельзя также поливать цветы внутри дома.

Недопустимо брать попутчиков или подвозить кого-то в дороге. Иначе есть большая вероятность нарваться на неприятности.

Приметы на 10 мая